Almanya Bundesliga’nın 6. hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt’u 2-1’lik skorla deviren RB Leipzig’te Beşiktaş maçı öncesinde Naby Keita şoku yaşanıyor.

Bundesliga’da iki maçlık cezası nedeniyle forma giyemeyen Keita hakkında konuşan Leipzig teknik direktörü Ralph Hasenhüttl, “Naby, bu hafta takım ile antrenmana çıkmadı. Kalçasında bir sakatlığı var. Beşiktaş maçında oynayacak mı bilmiyorum” ifadelerini kullandı. 22 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş maçında oynamaması halinde bile İstanbul’a getirileceğini kaydeden Hasenhüttl, “Keita olmadan da sahaya çıkabiliriz. Açıkçası oynamaması halinde bile onu yedek kulübesinde görmek isterim” yorumunda bulundu.

Başka eksik futbolcu yok

Yarın akşam Vodafone Park’ta Beşiktaş’a konuk olacak RB Leipzig’te bu mücadele öncesinde başka sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Bugün İstanbul’a gelecek olan Almanya kafilesi, saat 18.00’de maçın son hazırlık çalışmasını Vodafone Park’ta yapacak.

(Fanatik)