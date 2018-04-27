Real Betis, Fenerbahçe'de altyapının gözde isimlerinden Mahsun Çapkan'a talip oldu

Altyapıdan oyuncularını zaman zaman yurtdışına kaptıran Fenerbahçe'de yeni gözde Mahsun Çapkan oldu.

2010 yılından bu yana Fenerbahçe altyapısında oynayan, genç milli takımlarda da 35 kez forma giyen 18 yaşındaki Mahsun için La Liga kulübü Real Betis'in başkanının İstanbul'a geldiği ve oyuncunun maçlarını izlediği öğrenildi.

Orta sahanın sağında görev yapan Mahsun için İspanyol kulübünün sezon sonunda girişimde bulunabileceği kaydedildi.

1.69 boyundaki Mahsun ile kısa bir süre önce Altınordu, Boluspor ve Sakaryaspor'un da adı geçiyordu. (Sabah)