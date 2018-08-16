Real Madrid: 2 Atletico Madrid: 4! Süper Kupa Atletico Madrid'in
Ezeli rakipler Real Madrid ve Atletico Madrid, UEFA Süper Kupası için karşı karşıya gelirken maçı uzatmalarda bulduğu gollerle Atletico Madrid 4-2 kazandı.
UEFA Süper Kupa final maçında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Estonya'nın başkenti Talin'de A Le Coq Arena'da oynanan mücadelenin 90 dakikası 2-2 eşitlikle sona ererken uzatmalarda Atletico Madrid bulduğu gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.
Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yönettiği maçta Atletico Madrid'in gollerini 1. ve 79. dakikada Diego Costa, 98. dakikada Saul Niguez ve 104. dakikada Koke kaydetti. Real Madrid'in gollerini 27. dakikada Benzema, 63. dakikada penaltıdan Ramos attı.
Süper kupa finlinde ilk kez karşı karşıya gelen aynı kentin derbisinde kazanan Atletico Madrid oldu.
Modric yedek
Öte yandan Real Madrid ilk 11'inde Luka Modric'in olmaması dikkat çekti. Inter'e transferi konuşulan Hırvat yıldızın final maçında olmaması İtalyan kulübüne transfer olacağı dedikodularını güçlendirdi. Modric oyuna 57. dakikada dahil oldu.
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