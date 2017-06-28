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Real Madrid Alvaro Morata'nın yerini Sandro Ramirez ile doldurmayı düşünüyor

Real Madrid, Alvaro Morata'dan boşalacak forvet pozisyonu için Malaga'nın genç golcüsü Sandro Ramirez'i düşünüyor.

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Real Madrid, Malaga'nın yıldız golcüsü Sandro Ramirez'i kadrosuna katmak üzere.

İspanyol Radyosu Onda Cero'nun duyurduğu habere göre, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyen Ramirez için Real Madrid'in 6 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Sandro Ramirez'in 21 Yaşaltı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği performans sonrasında Real Madrid, Morata'nın yerini genç golcüyle doldurmak istiyor.

Morata'nın İbiza'daki tatilinin ardından Manchester United'a imza atmasına kesin gözle bakılırken, Real'in Morata'nın boşluğunu doldurmak için fazla zaman harcamayacağı da belirtildi.

Barcelona altyapısından yetişen ve geçtiğmiz sezonu Malaga'da geçiren Ramirez, La Liga'da 14 gol atmayı başardı. (Sporx)

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