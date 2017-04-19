Real Madrid Bayern Münih özet ve goller (Şampiyonlar Ligi çeyrek final)

Real Madrid Bayern Münih maç özeti nefes kesti ve maç uzatmalara gitti. Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşması Real Madrid Bayern Münih özeti heyecanlı dakikalara sahne oldu. İlk maçı deplasmanda Real Madrid 2-1 kazanmıştı. İspanya’daki maçın normal süresini ise Bayern Münih 2-1 önde tamamladı ve maç uzatmaya gitti. Bayern Münih uzatma dakikalarını 10 kişi oynadı. İşte, Real Madrid Bayern Münih maç özeti, golleri ve önemli anları.

Son derece çekişmeli geçen maçın ilk yarısından gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda ise gelişen Bayern Münih atağında Macar hakem Viktor Kassai penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına Robert Lewandowski geçti. Lewandowski kaleci Navas’ı avladı ve Bayern Münih öne geçti.

Maçın 76.dakikasında ise Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo sahneye çıktı. Casemiro’nun asistinde Bayern Münih ağlarını sarsan Cristiano Ronaldo skora denge getirdi.

Bu golden yalnızca bir dakika sonra ise Sergio Ramos son derece şanssız bir an yaşadı. Bayern Münih atağında Sergio Ramos topu kendi ağlarına gönderdi ve Bayern Münih zorlu deplasmanda öne geçti.

84.dakikada Alman panzeri 10 kişi kaldı. İlk yarıdan sarı kartı bulunan Arturo Vidal, ikinci sarı kartı gördü ve oyun dışı kaldı.

Maçın normal süresinde başka gol olmayınca maç uzatmalara gitti.

UZATMALARDA REAL MADRİD FIRTINASI

Uzatma dakikalarında ise Real Madrid maça ağırlığını koydu. 105 ve 109.dakikalarda Cristiano Ronaldo, 112.dakikada Asensio’nun golleriyle Real Madrid maçı uzatmalarda 4-2 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarındaki ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan takımların tamamı ikinci maçların ardından bir üst tura çıktı.

Bayern Münih ve Real Madrid, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam 24. karşılaşmalarına hazırlanıyor. Bu eşleşmelerin 18'i Şampiyonlar Ligi döneminde gerçekleşirken, iki takım turnuva tarihinde en fazla karşılaşan takımlar oldu.

Bayern Münih ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında 10 kez karşılaştı ve iki taraf da beşer kez turu geçen taraf oldu.

Bayern Münih, Real Madrid deplasmanına konuk olduğu son beş maçı ve son 10 resmi maçın sekizini kaybetti. Bayern'in Bernabeu'daki son galibiyeti Mayıs 2001'de Giovane Elber'in golüyle gelmişti.

Real Madrid son altı sezondur Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalıyor. Bu maçın ardından yine yarı finale yükselirlerse bu alanda turnuvanın rekorunu kırmış olacaklar.