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Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun yerine Eden Hazard'ı transfer ediyor

Ronaldo sayısız kupa ve gollerle dolu Real Madrid'deki 9 yıllık müthiş kariyerini sonlandırmış, 105 milyon euro karşılığında Juventus'la anlaşmaya varmıştı. Şimdi herkes İspanyol devinin Portekizli yıldızın yerini kimle dolduracağını merak ediyor.

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The Sun'da yer alan habere göre Real Madrid'in rotasını çevirdiği ilk isim 2018 Dünya Kupası'nda Belçika formasıyla yıldızlaşan ve takımının yarı finale gelmesinde büyük pay sahibi olan Eden Hazard.

The Sun haberinde, Chelsea'nin, Eden Hazard'ı İspanyol devine kaptırmaktan korktuğunu yazdı.

Transfermarkt'ta 110 milyon euro değer biçilen Belçikalı yıldız, Real Madrid'e gelmeye sıcak bakıyor. Hazard teknik direktör Zidane'ın kendisini istediği dönemde, "Zidane özel biri. Real Madrid herkesin hayalidir" şeklinde açıklama yapmıştı.

Real Madrid yönetimi, Hazard'ın transferinin gerçekleşmemesi durumunda alternatif isimler olarak Mbappe ve Neymar'ı belirledi.

(Skorer)

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