Real Madrid deplasmanda Juventus'u 3-0 yendi ve yarı final kapısını ardına kadar araladı
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid İtalya'da Juventus'u 3-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon finalde karşılaşan İtalyan temsilcisi Juventus ile İspanyol Real Madrid bu kez çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Allianz Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-0 kazandı.
Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Real Madrid'in gollerini 3. ve 64. dakikada Ronaldo ve 72. dakikada Marcelo kaydetti. Ronaldo'nun attığı 2. gol jeneriklere geçerken Juventus taraftarı bu muhteşem golü ayakta alkışladı.
Bu sonuçla Real Madrid yarı final yolunda önemli bir avantaj elde etti.
İlk 11'ler
Juventus: Buffon, De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah, Khedira, Bentancur, Douglas Costa, Dybala, Alex Sandro, Higuain
Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Ronaldo, Benzema
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