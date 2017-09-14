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Real Madrid, Gremio'dan Rodrigo Rodrigues’i transfer etti

İspanya Ligi takımlarından Real Madrid, Brezilyalı genç yıldız Rodrigo Rodrigues’in transferi konusunda mutlu sona ulaştı.

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Ofansif orta saha oyuncusu ile 6 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Gremio Başkanı Genilson da Rocha, yaptığı açıklamada, ”Rodrigo kontroller için Madrid’de bulunuyor. Herhangi bir aksilik olmazsa Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayacak” ifadesini kullandı. 

Öte yandan Rocha, Rodrigo’dan övgü dolu sözlerle bahsederek, ”Eksiksiz bir hücum oyuncusu. Avrupa’daki üst düzey turnuvalarda parladığını görmek ve Real Madrid’in onu transfer etmesi bizim için gurur verici” şeklinde konuştu. 

Henüz 17 yaşında olan Real Madrid’in yeni transferi Rodrigo, 18 yaşına girene kadar yeni takım arkadaşlarıyla bir araya gelemeyecek.

(Ajansspor)

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