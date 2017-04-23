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Real Madrid-Barcelona (CANLI ANLATIM)

İspanya La Liga'da Real Madrid sahasında Barcelona'yı konuk ediyor.

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İspanya La Liga'da Real Madrid sahasında Barcelona'yı konuk ediyor. Barcelona'nın zirveye tutunabilmesi için El Clasico'yu mutlaka kazanması gerekiyor. Real Madrid ise derbiyi kazanarak puan farkını artırmak istiyor.

İLK 11'LER

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Suarez, Alcacer

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