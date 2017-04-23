Real Madrid-Barcelona (CANLI ANLATIM)
İspanya La Liga'da Real Madrid sahasında Barcelona'yı konuk ediyor.
İspanya La Liga'da Real Madrid sahasında Barcelona'yı konuk ediyor. Barcelona'nın zirveye tutunabilmesi için El Clasico'yu mutlaka kazanması gerekiyor. Real Madrid ise derbiyi kazanarak puan farkını artırmak istiyor.
İLK 11'LER
Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo
Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Suarez, Alcacer
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