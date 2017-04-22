Real Madrid'den Lewandowski hamlesi!

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid'in Bayern Münih'i 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından soyunma odalarında hareketli dakikalar yaşandı.

Florentino Perez'in Lewandowski ile konuştuğu ve Polonyalı golcüye hamile eşinin sağlığını sorduğu ve samimi bir konuşma gerçekleştirdiği kaydedildi.

Real Madrid'in yıldız futbolcuları Sergio Ramos ve Cristiano Ronaldo'nun ise Bayern Münih'in golcüsünün yanına gittikleri, performansını övdükleri belirtildi. İki futbolcunun, Lewandowski'ye Real Madrid'e transfer olması yönünde de önerilerde bulunduğu ileri sürüldü.

LEWA VE VIDAL SOYUNMA ODASINI BASTI

Bayern Münih takımının yıldız oyuncuları Vidal, Robert Lewandowski ve Alcantara Real Madrid maçının bitimiyle hakem Viktor Kassai'nin soyunma odasına gitmek istedi. Karşılaşmada verdiği hatalı kararlarla büyük tartışmalara yol açan hakem Kassai'ye tepki gösteren Bayern'in yıldızlarının soyunma odasına girmeleri ise güvenlik görevlileri tarafından engellendi. Güvenlik görevlileri ve üç oyuncu arasında yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından üç yıldız da Bayern Münih soyunma odasına döndü.

BAYERN CEPHESİ: "İMKANSIZ"

Lewandowski'nin transferi hakkında gelen soruya Rummenigge, "Florentino Perez, bize çok saygılı bir başkandır. Nelerin mümkün, nelerin imkansız olduğunu bilir. Biz, kadromuzda kalmasını istediğimiz oyuncuları para için göndermeyiz. Real Madrid de böyle bir kulüp. Avrupa'nın elit kulüplerinin tamamı böyledir. 2 yıl önce biz Kroos'u sattık, onlar da Xabi Alonso'yu. Bir nevi oyuncuların değişimi gibi oldu ve her iki taraf da son durumdan memnun kaldı." cevabını verdi.