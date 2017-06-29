Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo ikiz çocuk babası oldu

Cristiano Jr isimli bir oğlu olan Cristiano Ronaldo, 2. kez baba oldu. Portekizli yıldız, 2010'de olduğu gibi yine taşıyıcı annelik yöntemiyle bir kez daha babalık sevinci yaşadı.

Oğullarının doğum haberini Rusya'da düzenlenen ve Şili ile oynanan FIFA Konfederasyonlar Kupası yarı final maçı öncesi alan Ronaldo, bebeklerini görmek için Amerika'ya gitti.

3.'lük maçında oynamayacak olan Ronaldo, ikizleriyle çekildiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Ronaldo, 2010'da doğan ilk oğlu gibi ikizlerinin de annesini sır gibi sakladığı ve onu da açıklamayacağı belirtiliyor. (NTV Spor)