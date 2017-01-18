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Fenerbahçe Sosa için yeniden atağa geçti

Reina saldırganının yakalanmasının ardından Sosa ile bir kez daha görüşen Fenerbahçeli yöneticiler yıldız futbolcuya 'Senin ve ailenin can güvenliği bu ülkenin yetkililerine emanettir' diyince Arjantinli yıldızda ikinci perde açılmış oldu.

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"Devletimiz olayların önüne geçecek güçte” diyen yöneticiler, Reina saldırganının büyük bir operasyonla canlı yakalanmasını dünkü transfer yemeğinde anlattı,

"SOSA SİZİNLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR"

Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferinde yol alamazken, önceki gün gelen sürpriz bir telefonla rotasını yeniden İtalya'ya çevirdi. Beşiktaş'tan ülkedeki terör olaylarını bahene ederek ayrılan ve Milan'a giden Arjantinli yıldızın menajerinden gelen, "Sosa sizinle görüşmek istiyor" telefonu üzerine tüm programlarını iptal eden Ali Yıldırım, Ozan Balaban, Önder Fırat ile takım menajeri Hasan Çetinkaya, Milano'ya uçtu. Dün Sosa ile masaya oturuldu, aynı saatlerde F.Bahçe yönetiminin diğer üyeleri de İstanbul'da toplantı halindeydi. Başkan Aziz Yıldırım telekonferansla görüşmeye dahil oldu.

İşte görüşmede yaşananlar...
 
ŞAMPİYONLUK İÇİN TEK EKSİĞİMİZ OLAN SENSİN
 
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçeli yöneticiler, Sosa'ya, "Senin gibi bir oyuncuya ihtiyacımız var. Fenerbahçe'de seni mutlu edecek ortamı bulacağına söz veriyoruz. Şampiyonluk için tek eksiğimiz sensin. Eşinin Türkiye'ye gelme konusunda endişeleri olduğunu duyuyoruz. Hiçbir endişeniz olmasın. Türkiye çok güçlü bir ülke. Reina saldırganı Türk polisi tarafından büyük bir operasyon sonucu canlı olarak yakalandı. Senin ve ailenin can güvenliği bize ve bu ülkenin yetkililerine emanet" dedi.
 
FENERBAHÇE MİLAN İLE MASAYA OTURDU
 
Sosa, sarı-lacivertli idarecilerin ikna edici sözleri sonrası Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' derken, gözler Milan ile yapılacak pazarlığa döndü.
 
MİLAN SOSA'DA TOK SATICI ROLÜNÜ OYNUYOR
 
Fenerbahçe yönetimi ile Jose Sosa arasında olumlu geçen görüşme, Milan cephesinde anında yankı buldu. Milan CEO'su Adriano Galliani, Fenerbahçe- Sosa görüşmesinden dakikalar sonra, "Teknik direktörümüz Montella ile görüştük ve Josa Sosa'nın takımda kalmasına karar verdik" açıklamasını yaptı. Galliani'nin sezonun ilk yarısında çok az forma şansı bulan ve kadroya girmesi zor görünen Sosa hakkında sarf ettiği sözler şaşkınlık yarattı. Kulislerde, tecrübeli spor adamının, Arjantinli orta saha için kapıyı çalmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetiminden en yüksek bonservis bedelini koparmaya çalıştığı yorumları yapılıyor.

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