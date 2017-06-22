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Sevilla Başkanı Jose Castro, Belhanda ile ilgilenmediklerini açıkladı

Sevilla Başkanı Jose Castro, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Belhanda ile ilgilenmediklerini açıkladı.

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Galatasaray'ın transferinde son aşamaya geldiği Belhanda ile ilgili Sevilla cephesinden üst üste açıklamalar geliyor.

Dün Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, katıldığı bir radyo programında Faslı oyuncuyu transfer etmek istediklerini söylemişti.

Bugün ise Sevilla'nın stadı olan Ramon Sanchez Pizjuan'da basına konuşan Sevilla Başkanı Jose Castro, yaptığı açıklamayla Galatasaraylı taraftarların yüreğine su serpti.

Castro, transfer çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yaparken, teknik direktör Berizzo'nun aksine Belhanda'nın kesinlikle gündemlerine olmadığını söyledi.

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