Fenerbahçe'nin istediği Sosa'da problem çıkaran taraf Milan

Adanaspor beraberliğinden sonra takıma mutlaka iyi bir ‘10’ numara takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe Jose Sosa’nın peşine düşmüş sarı lacivertli kulüp Milan’la masaya oturmuştu. Yeniden Türkiye’ye dönmeye sıcak bakmasa da uzun uğraşlar sonucu ikna edilen ve kendisine her türlü güvence verilen Arjantinli yıldız düşünmek için süre istese de bu transferin önündeki engelin Sosa değil kulübü Milan olduğu ortaya çıktı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTMEK İSTİYORUZ

Beşiktaş’tan 7,5 milyon Euro karşılığında transfer edilen, fakat bu sezon sadece 7 maçta oynayabilen Sosa bu maçlarda skora direkt olarak etki edemese de, oyuncunun takım içerisinde iyi bir alternatif olması teknik direktör Montella’nın elini güçlendiren en büyük faktörlerden. ‘Teknik direktörümüzle konuştuk ve Sosa’nın kalmasına karar verdik’ açıklaması yapan Galliani’nin Fenerbahçe yöneticilerine sadece bu açıklamayı yapmadığı öğrenilirken tecrübeli CEO’nun ‘2 yıldır Şampiyonlar Ligi’ne gidemiyoruz, bu durum bizi hem maddi hem de manevi anlamda çok fazla etkiliyor. Ligde de henüz şampiyonluk yarışından tam anlamıyla kopmadık, Milan olarak hedefimiz tabi ki ligi zirvede bitirmek ama eğer şampiyon olamıyorsak mutlaka Şampiyonlar Ligi potasının içerisinde yer almalıyız, bunun için de kadroda herhangi bir eksilmeye izin vermek istemiyoruz Sosa iyi bir alternatif ve onu bırakma niyetinde değiliz” dediği öne sürüldü.



MİLAN LİGDE 5. AMA...

Bu hafta San Siro’da Napoli ile çok kritik bir maça çıkacak olan Milan, güçlü rakibini yenmesi halinde puanını 40 yapacak ve rakibiyle aradaki puan farkını 1’e indirecek. Ligde 4.olan Lazio ise bu hafta Juventus deplasmanına gidecek.



Levent GÜLTEKİN / StarSpor