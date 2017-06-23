Rhodolfo Flamengo formasıyla ilk maçına çıktı

5-1 kazanılan Chapocoense maçında oyuna 63. dakikada Rever'in yerine dahil olan 30 yaşındaki oyuncu maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Tatilde bile çalışmaya devam ettiğini belirten Rhodolfo, "Eksik olan sadece maç ritmi. Yarışma azmi ve isteğimde herhangi bir azalma yok. Bana güvenebilirler, mesajı verdiğimi düşünüyorum. Bütün takımı tebrik ediyorum. Eğer böyle oynamaya devam edersek çok daha ilerilere gidebiliriz" ifadelerini kullandı.

Rever'in sakatlanmasıyla birlikte bir sonraki maça ilk 11'de çıkma şansı beliren deneyimli savunmacı, "Buna hazırım. Eğer hoca beni seçerse gerekeni yaparım" dedi.

Flamengo 5-1'lik galibiyette goller eski Fenerbahçeli Diego (2) ve Paolo Guerrero'dan (3) geldi.

Flamengo bir sonraki karşılaşmada Bahia ile mücadele edecek.