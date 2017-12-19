Ricardo Quaresma: Hayatımda aradığım anlamı İstanbul'da buldum

Çeşitli ülkelerden gelerek Türkiye'ye yerleşen spor, iş ve turizm dünyasından isimler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Anadolu Dünya Dolu" programında bir araya geldi. Spor dünyasından Eto'o, Quaresma, Muslera, Janssen, Bafetimbi Gomis, Moussa Sow, Bobby Dixon ve Ramil Guliyev gibi isimlerin yer aldığı organizasyonda önemli mesajlar veren Erdoğan, "Ülkemize gelen herkese gönlümüzü açıyoruz. Bizim göçmenler konusunda başımız ne kadar dikse, modern olarak tanımlanan ülkelerin başı o kadar eğiktir" dedi.

Bizim yüz karamız yok

Erdoğan şöyle devam etti: "Siz bakmayın bugün Avrupa'nın Amerika'nın göçmenleri dışladığına, bu coğrafyaların hepsi göçmenler tarafından meydana getirildi. Çok büyük acılar, utançlar da vardır. Bizim böyle bir yüz karamız asla yoktur. İspanya'da Yahudileri kovulduklarında ecdadımız onlara kapılarını açtı. Bugün de Suriye'den, Irak'tan kardeşlerimiz başları sıkıştığında Anadolu'ya yönelmişlerdir. Kardeş bu zamanda kardeştir.".

Sevgiyi burada buldum

Yabancı sporcular da Türkiye'de her zaman hoşgörü ile ağırlandıklarını belirtirken Antalyspor'un yıldızı Eto'o "Avrupa'nın dört bir yanında futbol oynadım yüzlerce kişiyle tanıştım ama hoşgörü ve sevgiyle Türkiye'de tanıştım" ifadesini kullandı. Beşiktaş'ın Portekizlisi Ricardo Quaresma da "Sokağa çıktığımda, sahaya adım attığımda, hayatımda aradığım anlamı İstanbul'da buldum. Büyük bir şehir ve harika insanlar. Burada aradığımı buldum" diye konuştu. Basketbolcu Dixon ise "Bir profesyonel olarak geldim Türkiye'ye, şimdi bir Türkiye sevdalısı olarak yaşıyorum" ifadelerini kullandı..