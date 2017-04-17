Quaresma bugün bireysel çalışmalara başladı

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma'nın Lyon ile oynanacak olan rövanş karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği merak konusuydu.

Bu konu henüz netleşmedi ancak Portekizli oyuncudan Beşiktaşlı taraftarları sevindiren bir haber geldi.

Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçında sakatlık geçiren ve günden güne tedavisi ilerleyen başarılı oyuncu, bugün takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalara başladı.

Öte yandan Quaresma, rövanş maçında oynamak istediğini dile getirmişti. Tecrübeli futbolcu, “Bu sadece Beşiktaş için de değil, Türk futbolu için de önemli bir karşılaşma. Yani bir anlamda Türkiye’nin de maçı. Hocamdan görev bekliyorum, mutlaka oynamak istiyorum” demişti.