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Ricardo Quaresma'dan sakatlığı için açıklama

Ricardo Quaresma Lyon maçında oynayabilecek mi? İşte Beşiktaş'ın ve Ricardo Quaresma'nın sakatlığı için yaptığı için açıklama...

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Beşiktaş, Ricardo Quaresma'nın son durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı! Trabzonspor maçında sakatlanan ve 32. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Ricardo Quaresma'nın sağlık durumu belli oldu.
 
Beşiktaş'ın açıklamasında, "Futbol Takımımızın Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanıp oyundan çıkan oyuncumuz Ricardo Quaresma'nın yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR'ı sonucu sağ baldır adele zarında mikro kanama ve hafif ödem tespit edildi. Futbolcumuz Ricardo Quaresma'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlandı" ifadeleri yer aldı.
 
Ciddi bir sakatlığı olmadığı ortaya çıkan Ricardo Quaresma'nın, Lyon maçında görev verilmesi halinde oynayabilecek durumda olması bekleniyor.
 
QUARESMA'DAN AÇIKLAMA GELDİ; "BOŞUNA SEVİNMESİN
 
Ricardo Quaresma, sakatlığıyle ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı ve, "Beni sakat görmek isteyenler boşuna fazla sevinmesin. Ne ben, ne de Tanrı yerde olmamı istemiyoruz. 3 güne daha iyi geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

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