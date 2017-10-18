Rıdvan Dilmen: Beşiktaş Porto, Napoli, Inter, Milan seviyesine geldi. Lazio, Basel falan değil yani

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Tivibu Spor'da Monaco-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.

Dilmen maç öncesi şunları söyledi:

"Ben olsam burada 1 puanı maça çıkmadan kabul ederim. Monaco oyuncularının Şampiyonlar Ligi'nde var olma maçı bence bu maç.1 puanları var. Bunu final maçı olarak görüyorlar. Kısır bir maç beklemiyorum açıkçası. Bol pozisyonlu olur. Monaco bütün riskleri alabilir. Puanını 4 yaparsa hala ümidini devam ettirecek. Beşiktaş'ın alacağı bir puanın çok değerli olduğunu düşünüyorum."

İlk yarıyı da değerlendiren Dilmen'in yorumları şöyleydi:

"İstediğimiz gibi gidiyor açıkçası. Sayılmayan golle öne geçmiş olsaydı Beşiktaş daha geniş alanlar bulacaktı. Monaco gerçekten deplasman değil. Sanki bir hazırlık maçı gibi. Oyuncular da sert oynamıyor.

Klasik Beşiktaş gollerinden bir tanesi. Cenk Tosun, acayip formda. Falcao da vurması gerektiği gibi vurdu. Burun vurmak zorunda ve zamanı kalmamıştı.

Kısa süre içerisinde beraberlik bulmak rakibi demoralize etti. İlk yarı en tutuk oyuncu Talisca'ydı. Adriano ve Caner ekonomik oynuyor. Mutlaka Talisca'nın da devre girmesi lazım. Talisca son pasları daha etkili olursa, Beşiktaş bugün kazanabilir de. Tolgay fena oynamadı, basit oynadı. Mutlaka Talisca'nın da devreye girmesi lazım. Monaco'nun daha sert oynamasını bekliyordum. Daha da yumuşak oynasınlar.

Beşiktaş'a 1 puan çok iyidir. Bugün kaybetmemesi lazım. Leipzig yenerse yine final maçı oynamak gerecek."

Dilmen'in maç sonu yorumları ise şu şekilde:

"Galatasaray'un UEFA şampiyonluğundan sonra, Beşiktaş'ın yaptığı Türk futbolunun Avrupa'daki devrimidir.

Beşiktaş, Bayern değil Barcelona da değil ama bunun bir tık altı var ya Porto, Napoli, Inter, Milan seviyesine geldi. Lazio, Basel falan değil yani, Beşiktaş bunların bir üst seviyesine geldi."