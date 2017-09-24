Rıdvan Dilmen: Valbuena, böyle oynayarak küçük maçların büyük oyuncusu gibi gözüküyor

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 5 kırmızı kartın çıktığı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 90 dakikasını yorumladı.

İşte Dilmen'in yorumları:

"Beşiktaş rahat başladı oyuna. Uzun süredir kaybetmemenin verdiği bir rahatlık vardı. Fenerbahçe, penaltı ile öne geçti. Ardından Quaresma'nın atılmasıyla büyük şans yakaladı. Beşiktaş, 2 sezondur iyi bir sezon geçirmiş, 3. sezonuna da çok iyi bir giriş yapmış bir takım. Bugün de iyi oynadı.

Şenol Güneş, ikinci yarı çok risk aldı. Negredo'yu aldı, onu aldı derken karman çorman oldu ortalık. Fenerbahçe, yarıştan erken kopabilirdi bugün. Fenerbahçe'nin tekrar heyecanlanması için böyle bir maça ihtiyacı vardı ve kazandı.

'Cenk'in penaltısı var, hakem göremedi'

Beşiktaş, hiçbir şey kaybetmedi. Salı günü çok önemli bir maçları var şimdi. Bu derbi çok sert geçti. Önceki derbilerden daha sertti. Quaresma'nın ve Neto'nun kırmızısı doğru. İki penaltı doğru.

Cenk'in penaltısı var, hakem göremedi. Negredo'nun golü de ofsayt değil gibi geldi bana. Çok saygı duyulası bir Beşiktaş var. Ne ilk kez oynuyorlar, ne de son kez. Tolgay ile Babel artık bir yerden sonra birbirlerine girdiler. Quaresma ile Neto kavga ediyor. İkisi de Portekizli.

Fenerbahçe kazandığı için demiyorum ama Fenerbahçe, dünyayı kazanmadı. Beşiktaş ise kaybetmedi. Fenerbahçeli futbolcuların hakemin görmediği yerlerde itmesi kalkması hiç fair hareketler değil.

Fenerbahçe'nin 3 puanının 1.5 olanını taraftara yazıyorum ben. Hakeme de çok etkileri oldu. Fenerbahçe'nin bugün çıkardığı kadroda, geçen sezon olmayan 7 futbolcu vardı. Beşiktaş'ta ise 9 futbolcu aynıydı. Beşiktaş'ın değişiklikleri yanlış değil ama çok geç oldu.

'Allah'tan Van Persie yok'

Quaresma çıktıktan sonra orta yapan futbolcu kalmadı. Medel orta yapamıyor. Lens'in daha önce girmesi lazımdı. Beşiktaş daha çok gol atabilirdi. Valbuena'yı 5-10 dakika daha önce çıkarması gerekiyordu. Çok top kaybetmeye başlamıştı çünkü.

Allah'tan Van Persie yok. Janssen, orta sahaya gelip top alıyor, destek veriyor çünkü. Takımını rahatlatıyor.

"Valbuena küçük maçların büyük oyuncusu"

Valbuena, böyle oynayarak küçük maçların büyük oyuncusu gibi gözüküyor. Fiziği böyle sert maçları kaldıramıyor. Alanya'yı bulunca 2 gol atıyor tabi. Valbuena ve Giuliano, taraftarları ayağa kaldıracak isimler gerçekten ama bu kadar sert maçları oynayamıyorlar.

Caner'e kızabilirsiniz, Fenerbahçe olarak yardım edebilirsiniz tamam ama bunları televizyonda söylemek doğru değildir. Özel hayat diye bir şey var. (Mahmut Uslu'nun açıklamalarına cevap) Lens'i bu sezon hiç beğenmiyorum. Quaresma ise tam bir saatli bomba. Ne zaman ne yapacağı hiç belli olmuyor.