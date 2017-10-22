Rıdvan Dilmen: Vincent Janssen'in golü nizami, Denayer'in pozisyonu kırmızı kart

Fenerbahçeli futbolcular, Denayer'in kırmızı kart görmesi için Cüneyt Çakır'a itiraz ederken bu itirazlar sonuçsuz kaldı. Denayer'in pozisyonunu NTVSpor'da yorumlayan Rıdvan Dilmen, Denayer'ın kırmızı kart görmesi gerektiğini ifade etti. Dilmen, ayrıca Fenerbahçe'nin Janssen ile bulduğu golün nizami olduğunu iddia etti.

Rıdvan Dilmen: "Serdar Aziz'in pozisyonunda, bence top ele çarptı. El topa gitmedi. Ama Janssen'in attığı verilmeyen gol, net gol. Fenerbahçe'de Neustadter de sarı görmeli, Ozan'ın 3 müdahalesinden en az 1'i sarı olmalı, Denayer'inki direkt kırmızı kart olmalı" dedi.

Serdar Aziz'in pozisyonunu da değerlendiren Dilmen, "Penaltıyı ben hakem olsam vermem. Ben oyuncudan yanayım, o top ele düştü. iddaa falan anlamam da, Cüneyt Çakır'dan sonra oranlar düşüyorsa, hedef göstermiş oluyorsunuz. Kim oranı düşürdüyse, bulsunlar, işten atsınlar" dedi.

Tudor'u eleştiren Dilmen, "8 maç, 7 galibiyet, 1 beraberlik. Bir teknik direktör var, her şeyi yolunda olan bir takımı, rakip Fenerbahçe diye, bir uzmanlık çıkartıyor. İyi giden takımı niye bozuyorsun?" şeklinde konuştu.

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