Rıdvan Dilmen'den flaş sözler
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Ülker Stadyumu'ndaki kritik Fenerbahçe-Başakşehir maçının ilk yarısı ile ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Ülker Stadyumu'ndaki kritik Fenerbahçe-Başakşehir maçının ilk yarısı ile ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. Dilmen, "Maçın sırrı dönen toplandı. İlk 35 dakikada Fenerbahçe, son 12 dakikada Başakşehir dönen topları topladı" ifadesini kullandı.
İşte o açıklamaları;
"Bugünkü maçın sırrı dönen top. İlk 30 dakikada Fenerbahçe aldı, son 15 dakika Başakşehir aldı. Başakşehir beklentinin altında. 6 sarı kart ilk devre için yüksek bir sayı. Fenerbahçe rakibine fazlasıyla saygı duyuyor ama, biraz strese götürmüş."
'Salih 90 dakikayı kaldırabilecek gibi gözükmüyor'
"Fenerbahçe'nin klasik 1-0'dan sonraki kontra ataklarını görebiliriz. Salih 90 artıları kaldırabilecek gibi gözükmüyor. Eksik kalan takım olabilir. Bu da maçın kaderini etkileyebilir."
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