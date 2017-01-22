Rıdvan Dilmen'den flaş sözler

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Ülker Stadyumu'ndaki kritik Fenerbahçe-Başakşehir maçının ilk yarısı ile ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. Dilmen, "Maçın sırrı dönen toplandı. İlk 35 dakikada Fenerbahçe, son 12 dakikada Başakşehir dönen topları topladı" ifadesini kullandı.

İşte o açıklamaları;

"Bugünkü maçın sırrı dönen top. İlk 30 dakikada Fenerbahçe aldı, son 15 dakika Başakşehir aldı. Başakşehir beklentinin altında. 6 sarı kart ilk devre için yüksek bir sayı. Fenerbahçe rakibine fazlasıyla saygı duyuyor ama, biraz strese götürmüş."

'Salih 90 dakikayı kaldırabilecek gibi gözükmüyor'

"Fenerbahçe'nin klasik 1-0'dan sonraki kontra ataklarını görebiliriz. Salih 90 artıları kaldırabilecek gibi gözükmüyor. Eksik kalan takım olabilir. Bu da maçın kaderini etkileyebilir."