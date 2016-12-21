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Rıdvan Dilmen'in acı günü!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in annesi Makbule Dilmen hayatını kaybetti.

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Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in annesi Makbule Dilmen, hayata gözlerini yumdu.

Şeker ve tansiyon hastası olan ve bir süredir yoğun bakımda tutulan Makbule Dilmen'in cenazesi yarın Aydın'ın Nazilli İlçesi'ndeki Koca Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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