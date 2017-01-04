Riekerink, Josue kararını verdi
Galatasaray'da adı daha önce devre arasında gönderilecekler arasında yazılan Josue, teknik direktör Jan Olde Riekerink'in kararıyla takımda kalıyor.
Galatasaray'ın sezon başında Porto'dan transfer ettiği Josue, performansıyla ilk yarıda bekleneni verememiş ve adı gidecekler listesine yazılmıştı.
Sarı-kırmızılı teknik heyet, Portekizli futbolcunun Türkiye Kupası'ndaki performansını görünce umutlandı. Orta sahada oldukça alternatifsiz kalan Cimbom böylece Josue'yi takımda tutma kararı aldı. (Gamaspor)
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