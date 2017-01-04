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Riekerink, Josue kararını verdi

Galatasaray'da adı daha önce devre arasında gönderilecekler arasında yazılan Josue, teknik direktör Jan Olde Riekerink'in kararıyla takımda kalıyor.

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Galatasaray'ın sezon başında Porto'dan transfer ettiği Josue, performansıyla ilk yarıda bekleneni verememiş ve adı gidecekler listesine yazılmıştı. 

Sarı-kırmızılı teknik heyet, Portekizli futbolcunun Türkiye Kupası'ndaki performansını görünce umutlandı. Orta sahada oldukça alternatifsiz kalan Cimbom böylece Josue'yi takımda tutma kararı aldı. (Gamaspor)

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