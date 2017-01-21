Riekerink: Kötü oynamadık

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Karabükspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Riekerink'in flaş röportajdaki sözleri...

"Karabükspor, defansif, organize ve çok koşan bir takım. Gol şansı yaratabilmek için sabırlı olmak lazım, bu tip takımlara karşı. Yaptığımız analizde, savunma arkasında boşluk verdiğine dikkat çekmişti.

Bazı anlar tabii ki maçın kaderini belirledi. Bence bize bir faul çalınması gerekiyordu, penaltıdan ziyade. Penaltı kararı beni çok şaşırttı bu yüzden."

"EN AZINDAN 1 PUANI HAK ETMİŞTİK"

"İkinci yarıda maçı bitirecek bir fırsat geçti elimize. Gol atamadık orada. Kötü oynamadık. Düşündüklerimizi yaptık, tempolu oynadık. Maçın kritik anları bizim lehimize değildi. Verilen kararlar, maçı bitirecek pozisyonun kaçışı. Bence en azından 1 puanı hak etmiştik burada."