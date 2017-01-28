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Riekerink'ten önemli açıklamalar

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Akhisar mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Akhisar'ı 6-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İyi bir takım olduklarını vurgulayan Riekerink, "İyi bir takımız. Oyuncularımız sakatlıktan dönüyor ve daha güçlü bir takım oluyoruz. Gollerle maçın kaderini değiştirecek bir takımımız var. Maçtan önce takımla konuştuğumuz 2 konu vardı, olmazsa olmaz galibiyetle ayrılmaktı. 2. hedef de Arena'daki 297 golü 300'e çıkarmaktı ve bunu başardık. Devre arasında taraftarlarımızın bizimle beraber olduğunu ve gollerle onları sevindirmeye devam etmemiz gerektiğini söyledik. Başardılar" ifadelerini kullandı.

Podolski'nin ayrılacağı iddiaları ile ilgili de konuşan Hollandalı hoca, "Lukas'tan inanılmaz mutluyum, umarım kalır. Bu söylentiler bizim de kulağımıza geliyor. Ben sonuçta takımın hocasıyım ve kalmasını isterim. Kulüp ve oyuncu bir kulüple anlaşırsa, benim söyleyecek bir sözüm kalmaz. Bekleyip göreceğiz" dedi.

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