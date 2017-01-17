Riekerink'ten Podolski açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4-1 kazanılan Elazığspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Jan Olde Riekerink, alınan sonuçtan memnun olduğunu söylerken transfer konusunda da açıklama yaptı.

İşte Jan Olde Riekerink'in maç sonu açıklamaları...

''Kazandığımız için mutluyum. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Daha fazla atabilirdik, daha farklı da olabilirdi. (Podolski konusunda) Söylentiler çıkabiliyor. Ocak ayı sonuna kadar birçok oyuncu için söylentiler ortaya çıkabilir. Sahaya baktığımız zaman kalbini veren bir Podolski var. Sakatlıktan iyi bir dönüş yaptı. Ahmet Çalık'tan çok memnunum, karakterinden de çok memnunum. Zaten milli takım oyuncusu, kalitesi tartışılmaz...''