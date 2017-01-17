Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Riekerink'ten Podolski açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Elazığspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

  • 1
  • 1
  • 0
  • 1
  • 1
  • 1
x

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4-1 kazanılan Elazığspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Jan Olde Riekerink, alınan sonuçtan memnun olduğunu söylerken transfer konusunda da açıklama yaptı.

İşte Jan Olde Riekerink'in maç sonu açıklamaları...

''Kazandığımız için mutluyum. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Daha fazla atabilirdik, daha farklı da olabilirdi. (Podolski konusunda) Söylentiler çıkabiliyor. Ocak ayı sonuna kadar birçok oyuncu için söylentiler ortaya çıkabilir. Sahaya baktığımız zaman kalbini veren bir Podolski var. Sakatlıktan iyi bir dönüş yaptı. Ahmet Çalık'tan çok memnunum, karakterinden de çok memnunum. Zaten milli takım oyuncusu, kalitesi tartışılmaz...''

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Bayrağa ve ezana saygısı olmayan hiç kimsenin bu milleti anlaması, aynı istikamette yürüyebilmesi mümkün değildir

Erdoğan: Bayrağa ve ezana saygısı olmayan hiç kimsenin bu milleti anlaması, aynı istikamette yürüyebilmesi mümkün değildir

1 milyonluk 11 final sorusu

1 milyonluk 11 final sorusu

Kırmızı deniz ejderi ilk defa böyle görüntülendi

Kırmızı deniz ejderi ilk defa böyle görüntülendi

Karpuza kola ve naneli şeker dökülürse

Karpuza kola ve naneli şeker dökülürse

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA