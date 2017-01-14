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Jan Olde Riekerink'ten transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Konyaspor maçının ardından konuştu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Atiker Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Jan Olde Riekerink, "Takımı tebrik ederim. organize bir Konyaspor vardı. Biz de çok iyi takım performansı gösterdik. İlk yarı eksik yanlarımız vardı. Defans arkasına koşamadık, oyunda yön değiştiremedik. Devre arası yaptığımız konuşmayla gidişatı değiştirdik. Sonrasında güzel bir galibiyet aldık diye düşünüyorum" dedi.

PAOK'tan Gary Rodrigues'in transferini değerlendiren Riekerink, "Garry Rodrigues iyi bir transfer, iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Son antrenmanını 29 Aralık'ta yaptı, bizle de çok çalışamadı. Bu nedenle ikinci yarı oyuna aldık. Ofansif anlamda bize çok katkı yapacaktır. İkinci yarıda performansıyla bize bunu gösterdi" diye konuştu.

Yeni transfer olup olmayacağıyla ilgili soruya yanıt veren Riekerink, "Transfer dönemi bitene kadar birçok şey yazılıp çizilecektir. Sahaya çıkan herkes burada inanılmaz performans gösterdi. Muslera kırık parmağıyla oynadı. takımın mentalitesini buradan anlayabiliyorsunuz. Transfer anlamında sonlara doğru bakıp göreceğiz" demekle yetindi.

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