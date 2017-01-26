Riekerink'ten transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Akhisar maçı öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.

İşte Jan Olde Riekerink'in sözleri:

"Şimdi Akhisar maçımız var. Kupada Başakşehir maçları var. Sakatlarımız dönecek. Şimdi yavaş yavaş durumumuz değişecek. Antrenman temposu, maç temposuyla farklı şeyler. O yüzden asıl seçimimiz o yönde olacak. Bazı arkadaşlarımızla ilgili kafamızda şüphelerimiz var. Yarın bunun son kararını vereceğiz."

Arena'daki Beşiktaş derbisi...

"Beşiktaş maçıyla ilgili konuşmak için erken. İki direkt rakibimizle iç sahada oynuyoruz. Kendi sahamızda oynamak avantaj var. Beşiktaş maçına gelene kadar 3 önemli maçımız var. Maç maç düşünüp, bunlardan iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Şu an için erken bir soru. Ligdeki duruma bakarsak, derbileri de mutlaka kazanmamız gerekiyor. Yoksa aradaki fark açılır. "

Lukas Podolski ve transfer...

"Transferin sonuna doğru geliyoruz. Şu ana kadar Ahmet Çalık ve Garry transferleri var. Doğru isimler ve önemli katkılar veriyorlar. Bir transfer daha Lukas Podolski ayrılırsa olacak. Lukas'tan çok memnunum. Dünya apojnda üst düzey bir oyuncu. Almanya Milli Takımı ile önemli başarılar elde etti. Lukas'ın kalitesi ve oyunculuğu tartışılmazç Benim gönlüm kalmasından yana. Oyuncunun da bireysel durumu, düşüncesi önemli. Biz hazırlıklıyız. O kalitede bir oyuncu getirmek kolay değil. Japon ve Çin pazarında transfer devam ediyor. Bir risk tabii. Giderse, biz de araştırmalarımıza istinaden bir ekleme yapabiliriz."

Podolski kalsa bile transfer olabilir mi?

"Elimdeki kadrodan çok memnunum. Lukas kalırsa ve transfer yapılmazsa, oyuncularıma güveniyorum. İstediklerimizi uygulayan bir takıma sahibiz. Karabükspor maçını analiz ettik. Üzerinden geçtik. Sadece final paslarını doğru atsak birçok pozisyon bulabilirdik. Çok motive bir gruba sahibiz. Transfer devam ediyoruz, dönem bitene kadar ihtiyaçlarımız doğrultusunda bir isim takıma dahil olursa bizi mutlu eder."

Lukas Podolski ile arasındaki konuşma...

"Her oyuncuyla olduğu gibi Lukas ile aram çok iyi. Lukas'ın ne düşündüğünü ben de çok iyi biliyorum. Birçok konuşmamız oldu. Lukas'ı şu konuda takdir ediyorum, aklı tamamen bizle beraber, takıma motive. Antrenman mve maçlarda yüzde 100 motive. Transferde oyuncunun istemesiyle belli olmuyor. Tüm tarafların anlaşması gerekiyor."

Forvet transferi...

"Kış transfer döneminde kaliteli transfer çok zor. Çok kaliteli bir oyuncu kendi takımında oynuyor oluyor. Bazı isimler, bazı fırsatlar çıkabiliyor önümüze. Kulübümüzün ekonomik durumunu göz önünde bulundurmamız lazım. Galatasaray'ın parasını çöpe atamayız."

Aurelien Chedjou'nun affedilmesi...

"Kampa giderken mutlaka tüm takımla birlikte gidebilirsiniz. Yaşanan olayların ardından verilmesi gereken cezalar var. Bu oyuncular yeni oyuncular değil, Yasin de Chedjou da neler istediğimi bilen oyuncular. Diğer taraftan, defansif ofansif olarak önemli oyuncular. Bireysel olarak antrenmanlarına devam ettiler. Yasin zaten çok iyi durumda.ç Chedjo da takımla antrenmanlara çıktıkça o seviyeyi yakalayacaktır."

Eren Derdiyok'un formu...

"Eren çok kaliteli ve güvendiğimiz bir forvet. Düşüş yaşadı, ufak tefek sakatlıkları oldu. Onun tekrar sırası gelecektir, çok yardımcı olacaktır. Taktiksel olarak da Eren gibi bir santraforla oynuyorsanız daha fazla orta yapmanız gerekir. Ancak, kanat oyuncularının durumuna bakmak lazım. Kanat oyuncularımız birebirde çok iyi oyuncular. Eren, kaliteli ve güvendiğimiz bir isim."