Rıza Çalımbay: Trabzonspor konuşuluyor fakat net bir şey yok

Ersun Yanal'la yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor'da yönetimin listesinde olduğu belirtilen Rıza Çalımbay, bordo mavililerin teknik direktörlüğü ile ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Rıza Çalımbay'ın Radyospor'a yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

"Net bir şey yok. Anlaşma olursa daha rahat konuşabiliriz. İnşallah hayırlısı olur. (Trabzonspor iddialarına yönelik) Bu sezon tabii ki çalışacağız. Trabzonspor konuşuluyor. Fakat net bir şey yok. İnşallah olur, gider çalışırız."