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Rıza Çalımbay: Trabzonspor konuşuluyor fakat net bir şey yok

Trabzonspor teknik direktörlüğü için adı geçen isimler arasında yer alan Rıza Çalımbay, konuyla ilgili olarak flaş açıklamalarda bulundu.

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Ersun Yanal'la yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor'da yönetimin listesinde olduğu belirtilen Rıza Çalımbay, bordo mavililerin teknik direktörlüğü ile ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Rıza Çalımbay'ın Radyospor'a yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

"Net bir şey yok. Anlaşma olursa daha rahat konuşabiliriz. İnşallah hayırlısı olur. (Trabzonspor iddialarına yönelik) Bu sezon tabii ki çalışacağız. Trabzonspor konuşuluyor. Fakat net bir şey yok. İnşallah olur, gider çalışırız."

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