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Rıza Çalımbay: Yine çok şanssızdık

Trabzonspor'un teknik direkörü Rıza Çalımbay, 3-3 berabere biten Osmanlıspor maçının ardından sakatlıklardan şikayet etti.

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Trabzonspor'un teknik direkörü Rıza Çalımbay, 3-3 berabere biten Osmanlıspor maçının ardından sakatlıklardan şikayet etti.

''HER ŞEYİMİZİ ALT ÜST ETTİ''

Maç içinde Abdülkadir ve Kucka'nın sakatlandığına dikkat çeken Çalımbay, ''Yediğimiz goller kolay gollerdi. Olmaması gerekiyordu ama biz yine şanssızlık yaşadık. Bu hafta hep böyle oldu. Sakatlık çok yaşadık. Abdülkadir'in rahatsızlanıp çıkması bizim her şeyimizi alt üst etti. Sonra Kucka sakatlanıp çıktı. Onur da sakat sakat devam etti. Sağlıklı olsa son golü yemeyeceğini söyledi. Mecburen değişiklikler yaptık, bu da işimize gelmedi. İlginç bir maçtı ama çok şanssızdık. Zaten kısıtlı bir kadro ile geldik, Abdülkadir ve Kucka da maç içinde sakatlandı.'' şeklinde konuştu.

''SAKAT OLMASA GOLÜ KURTARIRDI''

Kaleci Onur Kıvrak'ın durumunun iyi olmadığını belirten tecrübeli teknik adam, ''Onur'un durumu şu an iyi değil. Gol pozisyonundan önce sakatlandı. Yoksa o golü de çıkartırdı. Abdülkadir devre arasında çok kötüyüm diyip çıktı. Kucka'yı zaten hastaneye götürdüler. Kadro kısıtlı zaten. Oyuncuları mevkiileri dışında oynatmak zorunda kaldık.'' dedi.

(Sporx)

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