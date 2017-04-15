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Robert Prosinecki için Valencia iddiası

Alman basını, İspanyol takımı Valencia'nın Robert Prosinecki'yi gelecek sezon adına düşündüğünü yazdı.

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Robert Prosinecki, Kayserispor'daki başarılı döneminin ardından Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş, bu operasyon gerçekleşmeyince Azerbaycan Milli Takımı’nın teknik direktörü olmuştu. 
 
Hamza Hamzaoğlu'nun ayrılmasıyla Ocak ayında Bursaspor'un da gündemine gelen Hırvat teknik adam, Azerbaycan Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesi nedeniyle oradan ayrılamamıştı.
 
Almanlar da yazdı
 
Alman spor gazetesi Kicker, İspanyol takımı Valencia'nın 48 yaşındaki çalıştırıcıyı gelecek sezon adına düşündüğünü yazdı. 
 
Başarılı teknik adamın Türk temsilcisi Yaşar Çalışır ise dün Valencia'da, İspanyol kulübün yetkilileriyle görüştü.
 
Bir yıldan az bir süre içerisinde pek çok teknik adamla çalışan Valencia yönetimi, bundan böyle bir antrenör seçip, uzun yıllar onun üzerinde ısrar etmek istiyor.
 
İspanya'da saygın bir isim
 
Futbolculuğu döneminde Real Madrid, Barcelona ve Sevilla gibi büyük İspanyol takımlarının formasını başarıyla giyen Prosinecki, İspanya'da, hâlen futbol dünyasının sevilen isimlerinden bir tanesi.
 
Prosinecki'nin Türkiye'den talipleri ise iki renkdaş kulüp, Bursaspor ve Konyaspor.
 
Ajansspor

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