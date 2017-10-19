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Roberto Soldado sakatlandı!

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi maçta 22 Ekim Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Salon çalışmasında dizinde ağrı hisseden Soldado, sahaya çıkarılmadı

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Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi maçta 22 Ekim Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın sahadaki ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. İdmanın ilk bölümünü salonda kondisyon çalışması yaparak geçiren sarı-laciverti ekip, ardından sahada çalışmalarını sürdürdü.

Soldado saha çalışmasına çıkmadı

Antrenmanın salondaki ilk bölümünde dizinde ağrı hisseden Roberto Soldado, sahadaki idmana çıkarılmadı. Oyuncunun dizinde ağrı hissettiği ve bu nedenle dinlendirme amaçlı olarak saha çalışmasına dahil edilmediği aktarılırken, yarın takımla olmasının planlandığı duyuruldu. İdmanda, tedavileri süren Robin van Persie ile Mehmet Ekici de yer almadı.

Antrenmanda ziyaretçiler

Sarı-lacivertli takımın antrenmanını, Fenerbahçe Futbol Okulu Sultanbeyli Şubesi'nden gelen çok sayıda öğrenci izledi. İdmanı saha kenarında kendileri için hazırlanan bölümden takip eden öğrenciler, oyuncular ile teknik heyetle fotoğraf çektirme ve imza alma şansı yakaladı. Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürecek. 

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