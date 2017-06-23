Robin van Persie'yi kendisine getirecek olan yıldız Valbuena!

Orta sahadaki yaratıcı oyuncu sıkıntısını çözen Fenerbahçe’de, forvetlerin de daha iyi destek alması bekleniyor. Teknik heyet, takımda kalma ihtimali yükselen Van Persie’nin, Valbuena’nın gelişiyle başka bir kimliğe bürüneceği tespitini yaptı.

Fenerbahçe, Valbuena transferi ile adeta bir taşla iki kuş vurdu. Teknik heyet, Fransız yıldızla son dönemde yaşanan hücum sıkıntısının çözüleceğini düşünüyor. Son iki sezonda forvetlere yeterli desteğin gitmemesi sebebiyle sarı-lacivertli takımdaki golcüler bekleneni veremiyor ve eleştiriliyordu.

Bu sezon Valbuena’nın gelmesi ile teknik heyet bu sorunun tekrarlanmasını beklemiyor. Takımın mevcut forveti Robin Van Persie’nin son iki sezonda tartışılmasının sebeplerinden biri de beklediği desteği almaması olurken, teknik heyet ve yönetim yaptıkları değerlendirmede “Valbuena gibi bir oyuncu geçen iki sezonda olsaydı başta Van Persie olmak üzere tüm forvetler çok iyi performans gösterirdi” tespitini yaptı.

Maaş engeli

Takımdaki geleceği netleşmeyen Van Persie’nin kalması durumunda da Fransız yıldızla çok farklı bir ikili olacağı düşünülüyor.

Futbolcuyu ilk etapta iyi bir bonservis bedeli ile satmayı düşünen yönetim, henüz beklediği teklifi alamadı. Feyenoord, RVP ile ilgilense de yıllık 5 milyon euroluk maaşın karşılanması mümkün değil. Bu nedenle her geçen gün futbolcunun takımda kalma ihtimali artıyor. Bu yüzden şu anki duruma göre Van Persie’nin, yeni sezonda Valbuena ile bambaşka bir kimliğe bürüneceği ifade ediliyor.

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Asistçi kimliğini Lyon’da gösteren Valbuena, arkadaşlarına toplamda 13 gollük pas verdi. Tecrübeli oyuncu ilk sezonunda 6, ikinci sezonunda ise 7 asist yapmayı başardı.

(Skorer)