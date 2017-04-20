Rockets seriyi 2-0 yaptı!

NBA play-off'ları ilk turuna 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı üçüncüsü Rockets, konferans altıncısı Thunder'ı ikinci maçta da mağlup ederek büyük avantaj elde etti.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada Houston Rockets adına 35 sayı kaydeden James Harden, galibiyette başrol oynadı. Ev sahibi takımda Eric Gordon 22, Lou Williams da 21 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Oklahoma City Thunder'da bu sezon "triple-double" rekorlarını altüst eden Russell Westbrook, yeni bir unvan daha elde etti. Müsabakada 51 sayı, 10 ribaunt ve 13 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki oyun kurucu, NBA play-off'ları tarihinde en yüksek sayıyla "triple-double" yapan isim oldu.

Seride 3. ve 4. maçlar, Thunder'ın ev sahipliğinde yapılacak.

Warriors'tan Blazers'a 29 sayı fark

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, normal sezonu 8. sırada tamamlayan Portland Trail Blazers'ı 110-81 yenerek seride 2-0 üstünlük sağladı.

Oracle Arena'da oynanan maçta Stephen Curry 19, Klay Thompson da 16 sayıyla ev sahibi Warriors'ın galibiyetinde önemli rol oynadı. Mücadeleye kenardan dahil olan JaVale McGee ise 15 sayı, 5 ribaunt ve 4 blokluk performans ortaya koydu. Warriors'ta yıldız basketbolcu Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

Serinin 3 ve 4'üncü maçlarına ev sahipliği yapacak Blazers'ta Maurice Harkless 15, Damian Lillard ise 12 sayıyla oynadı.

Wizards büyük avantaj yakaladı

Doğu Konferansı dördüncüsü Washington Wizards, sahasında play-off biletini beşinci sıradan alan Atlanta Hawks'ı 109-101 mağlup ederek seriyi 2-0 yaptı.

Verizon Center'ın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada John Wall 32, Bradley Beal ise 31 sayıyla ev sahibi Wizards'a galibiyeti getiren isimler oldu.

Hawks'ta Paul Millsap'ın 27 sayı, 10 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı. Konuk ekipte milli basketbolcu Ersan İlyasova, 15 dakika süre aldığı karşılaşmayı 2 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.

Seride sıradaki 2 karşılaşma, Hawks'ın sahasında yapılacak.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edilecek.