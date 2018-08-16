Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Roco: Arkadaşlarımı yavaş yavaş tanımaya çalışıyorum

LASK Linz maçının Beşiktaş adına en çok eleştirilen isimlerinden olan yeni transfer Enzo Roco, maçın ardından konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Enzo Roco, LASK Linz maçının ardından açıklamalarda bulundu. Gollerdeki hatalarıyla dikkat çeken Şilili stoper, şu sözleri kullandı;

'YILMADIK, PES ETMEDİK'

Maçın zor olacağını biliyorduk, rakibin evinde oynama avantajını kullanacağını da biliyorduk. Son dakikada da olsa yılmadığımızı ve pes etmediğimizi gösterdik. Gereken skoru aldık ve buradan ayrılıyoruz.

''YENİ TANIYORUM, DAHA İYİ OLACAĞIM''

Arkadaşlarımı yavaş yavaş tanımaya çalışıyorum. Daha çok oynama vakti bularak daha iyi olacağımı düşünüyorum.

İşte Tolgay Arslan'ın maç sonu açıklamaları;

''YETENEK HER ŞEY DEĞİL''

Zor maç olacağını biliyorum. İyi bir takıma karşı oynadık. Mücadele ettiler, koştular. Bize bir ders oldu. Yetenek her şey değildir. Karşı taraf çok iyi mücadele etti. İlk dakikadan beri biz buradayız der gibi görüntü verdiler. Sert oynadılar. Bugün bir kaza olabilirdi.

''ALLAH YARDIM ETTİ''

Partizan ile oynayacağımız maçlar yine zor olacaktır. Tabii ki biz daha iyi bir takımız. İnşallah bugün gibi kötü oynamayız bir defa. Bugün Allah yardım etti bize. Dik duralım, sezon daha yeni başladı. Taraftar merak etmesin.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK ve MİT´ten sınır ötesine önemli operasyon

TSK ve MİT´ten sınır ötesine önemli operasyon

Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

FIFA Dünya Sıralaması belli oldu!

FIFA Dünya Sıralaması belli oldu!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA