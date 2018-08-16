Roco: Arkadaşlarımı yavaş yavaş tanımaya çalışıyorum

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Enzo Roco, LASK Linz maçının ardından açıklamalarda bulundu. Gollerdeki hatalarıyla dikkat çeken Şilili stoper, şu sözleri kullandı;

'YILMADIK, PES ETMEDİK'

Maçın zor olacağını biliyorduk, rakibin evinde oynama avantajını kullanacağını da biliyorduk. Son dakikada da olsa yılmadığımızı ve pes etmediğimizi gösterdik. Gereken skoru aldık ve buradan ayrılıyoruz.

''YENİ TANIYORUM, DAHA İYİ OLACAĞIM''

Arkadaşlarımı yavaş yavaş tanımaya çalışıyorum. Daha çok oynama vakti bularak daha iyi olacağımı düşünüyorum.

İşte Tolgay Arslan'ın maç sonu açıklamaları;

''YETENEK HER ŞEY DEĞİL''

Zor maç olacağını biliyorum. İyi bir takıma karşı oynadık. Mücadele ettiler, koştular. Bize bir ders oldu. Yetenek her şey değildir. Karşı taraf çok iyi mücadele etti. İlk dakikadan beri biz buradayız der gibi görüntü verdiler. Sert oynadılar. Bugün bir kaza olabilirdi.

''ALLAH YARDIM ETTİ''

Partizan ile oynayacağımız maçlar yine zor olacaktır. Tabii ki biz daha iyi bir takımız. İnşallah bugün gibi kötü oynamayız bir defa. Bugün Allah yardım etti bize. Dik duralım, sezon daha yeni başladı. Taraftar merak etmesin.