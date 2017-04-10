Fabri: Rodallega'nın şutundan sonra birkaç dakika kendime gelemedim
Trabzonspor - Beşiktaş maçında Rodallega'nın şutunda bir hayli önde yakalanan Fabri, 'O şuttan sonra birkaç dakika kendime gelemedim' dedi.
- Hürriyet
Trabzonspor karşısında 3 gol yese de, yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette kilit rol oynayan Beşiktaş kalecisi Fabri, Rodallega’nın santra noktasından şutu ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.
Rodallega’nın direkten dönen vuruşunda şanslı olduğunu söyleyen İspanyol file bekçisi, “Öne doğru açıldığımı gördü ve bir anda kaleye vurdu. Eğer o şut gol olsaydı kahrolurdum” diye konuştu.Fabri ayrıca, “Pozisyon sonrası birkaç dakika tam olarak kendime gelemedim. Kalecilik böyle zor bir iş. Bu maçı kazandığımız için çok mutluyuz” ifadesini kullandı.
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