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Roma Patrik Schick'i kadrosuna kattı

İtalya Serie A takımlarından Roma, Sampdoria'nın 21 yaşındaki Çek futbolcusu Patrik Schick'i transfer etti.

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Sampdoria'da forma giyen Çek futbolcu Patrik Schick'i transfer etti.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 21 yaşındaki Schick ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
 
Açıklamada, transferin, sarı-kırmızılı kulübe ait bonservis bedeli rekoru kırılarak gerçekleştirildiği ifade edildi.
 
Schick'in zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığının belirtildiği açıklamada, golcü futbolcu için 5 milyonu hemen verilmek üzere 42 milyon avro ödeneceği kaydedildi.
 
Geçen sezon Sampdoria'da 35 maça çıkan Schick, 13 gol attı.
 
AA

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