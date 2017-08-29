Roma Patrik Schick'i kadrosuna kattı
İtalya Serie A takımlarından Roma, Sampdoria'nın 21 yaşındaki Çek futbolcusu Patrik Schick'i transfer etti.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Sampdoria'da forma giyen Çek futbolcu Patrik Schick'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 21 yaşındaki Schick ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, transferin, sarı-kırmızılı kulübe ait bonservis bedeli rekoru kırılarak gerçekleştirildiği ifade edildi.
Schick'in zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığının belirtildiği açıklamada, golcü futbolcu için 5 milyonu hemen verilmek üzere 42 milyon avro ödeneceği kaydedildi.
Geçen sezon Sampdoria'da 35 maça çıkan Schick, 13 gol attı.
AA
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