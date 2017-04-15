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Roma ile Atalanta 1-1 berabere kaldı

Serie A'nın 32. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Roma ile Avrupa kupalarına katılma hedefiyle oynayan Atalanta 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla başkent ekibi, lider Juventus'un 8 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

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İtalya Serie A'nın 32. haftasında Roma evinde Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.
 
Atalanta mücadelenin 22. dakikasında Jasmin Kurtic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk 45 dakika bu skorla tamamlandı.
 
İkinci devreye Manolas-Peres değişikliğiyle başlayan Roma, 50. dakikada Dzeko'nun golüyle skora dengeyi getirdi.
 
Kalan bölümlerde iki ekibin de üstünlük kurma çabaları sonuç vermedi ve maç 1-1 sona erdi.
 
Roma bu beraberlikle evinde çok önemli 2 puan kaybetti. Başkent ekibi, lider Juventus'un 8 puan gerisinde ikinci sırada kaldı.
 
Atalanta ise deplasmanda elde ettiği beraberlikle puanını 60'a yükselterek 4. sırada yer aldı.

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