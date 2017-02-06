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Cenk Tosun'un Benfica'ya attığı gol en güzel gol seçildi

Beşiktaş'ın yıldız forveti Cenk Tosun'un Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya attığı gol grup aşamasında atılan en güzel golü seçildi.

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Cenk Tosun, en güzel golün sahibi oldu! Beşiktaş'ın bu sezon en golcü ismi olan Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında atılan en güzel golün sahibi seçildi. Golcü futbolcunun Vodafone Arena'da Benfica'ya attığı gol, yapılan oylama sonucu Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında atılan en güzel golü seçildi.
 
Tosun, Benfica kalesine attığı şık vole golü ile birinci olurken, oyların %39'nu topladı. Legia Varşova'nın futbolcusu Vadis Odjiidja'nın Real Madrid'e attığı gol %18 oy alırken, Cristiano Ronaldo'nun Sporting Lizbon'a attığı gol %18 oy ile üçüncü sırada yer aldı.

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