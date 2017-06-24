Rusya, Meksika'ya 2-1 yenildi ve turnuvaya erken veda etti

Kazan Arena'da oynanan A Grubu karşılaşmasının ilk golü 25. dakikada Samedov'dan geldi ve Rusya öne geçti. Ancak bu gole yanıt çok çabuk geldi. 30. dakikada Araujo skora dengeyi getirdi. 2. yarıda PSV'nin yeni yıldızı Lozano, defans ve Akinfeev'in hatasını değerlendirip Meksika'yı 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmayı bu skorla 2-1 kazanan Meksika, puanını 7'ye çıkarıp Portekiz'in ardından grubu 2. sırada tamamladı. Rusya ise 3 puanla turnuvaya veda etti. Meksika yarı finalde B Grubu'nun lideriyle karşı karşıya gelecek.