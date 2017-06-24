ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Rusya, Meksika'ya 2-1 yenildi ve turnuvaya erken veda etti

Konfederasyonlar Kupası'nda ev sahibi Rusya, Meksika'ya yenildi ve turnuvaya erken veda etti.

  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kazan Arena'da oynanan A Grubu karşılaşmasının ilk golü 25. dakikada Samedov'dan geldi ve Rusya öne geçti. Ancak bu gole yanıt çok çabuk geldi. 30. dakikada Araujo skora dengeyi getirdi. 2. yarıda PSV'nin yeni yıldızı Lozano, defans ve Akinfeev'in hatasını değerlendirip Meksika'yı 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmayı bu skorla 2-1 kazanan Meksika, puanını 7'ye çıkarıp Portekiz'in ardından grubu 2. sırada tamamladı. Rusya ise 3 puanla turnuvaya veda etti. Meksika yarı finalde B Grubu'nun lideriyle karşı karşıya gelecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Genelkurmay teslim alınan teröristlerin görüntüsünü paylaştı

Genelkurmay teslim alınan teröristlerin görüntüsünü paylaştı

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA