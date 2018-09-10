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Rusya hazırlık maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakiplerinden Rusya, hazırlık maçında Çekya'yı 5-1 yendi.

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Rusya Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Çekya'yı 5-1 mağlup etti.
 
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile aynı grupta yer alan Rusya, hazırlık maçında Rostov Arena'da Çekya'yı ağırladı.
 
Rusya, ikincisi penaltıdan olmak üzere 8. ve 29. dakikalarda Aleksey Ionov, 24. dakikada Anton Zabolotny, 78. dakikada Aleksandr Erokhin ve 83. dakikada Dmitri Poloz'un kaydettiği gollerle 5-1'lik galibiyete ulaştı. Çekya'nın tek golü, 74. dakikada Tomas Soucek'ten geldi.
 
Rusya, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Türkiye ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-1 kazanmıştı. Çekya ise UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup karşılaşmasında konuk ettiği Ukrayna'ya 2-1 mağlup olmuştu.

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