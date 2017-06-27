RvP: Fenerbahçe'de işlerim henüz bitmedi
Robin Van Persie, Hollanda’da yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’de 1 yıl daha sözleşmem bulunuyor. Orada işlerim henüz bitmedi. Takıma vereceğim çok şey var” dedi.
Fenerbahçe’nın Hollandalı yıldızı ile ilgili birçok spekülasyon ortaya atıldı. Hakkında transfer iddiaları çıktı. Van Persie ise ülkesinde yaptığı açıklamayla taraftarlara mesaj yolladı.
Tecrübeli forvet, “Fenerbahçe ile sözleşmem yeni sezonun sonunda bitecek. 1 yıl daha oradayım. Henüz Fenerbahçe’deki işlerimi bitirmedim. Şampiyonluk yaşamak istiyorum. Kulüp yeni bir hocayla anlaştı ve kendisi hakkında birçok olumlu şey duydum. Onunla birlikte yeni sezonda şampiyonluk için savaşacağız. Bu yolda benim de takıma vereceğim çok şey var” ifadelerini kullandı.
RvP, tatilde ailesiyle birlikte vakit geçirip iyice dinlendiğini söyleyerek, “Bireysel çalışmalarıma da devam ettim. Zorlu geçecek yeni sezona her anlamda hazırım. Takım olarak iyi bir başlangıç yaparak devamını getireceğiz” diye konuştu.
Fanatik
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