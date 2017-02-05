Robin van Persie iddiası! Derbinin ardından...

Tecrübeli forvete Brezilyalıların ilgisi sürüyor. Sao Paulo geçtiğimiz haftalarda Hollandalı yıldıza talip olmuş ancak transferde somut bir gelişme yaşanmamıştı. Brezilya ekibi bu kez çok daha net bir şekilde Van Persie'nin kapısını çaldı.

Fransız basınında yer alan habere göre Van Persie'nin temsilcileri ile Sao Paulo kulübü idarecileri Beşiktaş derbisinin ardından hafta arası Amsterdam'da bir araya gelecek.

LUGANO ARABULUCU

Fransız basınında çıkan haberde David Neres'i 12 milyon euroya Ajax'a satarak kaynak oluşturan Sao Paulo'nun Van Persie'yi istediği yazıldı. Sao Paulo efsanesi olan, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Diego Lugano'nun da arabulucu olarak görev yapacağı belirtildi.

Avrupa'da transfer penceresi kapalı. Ancak Brezilya'da son tarih 4 Nisan gecesi sona eriyor. Bir başka deyişle Sao Paulo'nun bu transferi bitirmek için önünde 58 günü var. Brezilya ve Hollanda basınından sonra Fransızlar da Van Persie'nin Sao Paulo ile görüşeceğini yazdı.

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