Ryan Babel: Maçı kazanarak büyük bir adım attık

"Bu maçı kazanırsak büyük bir adım atacağımızı biliyorduk. Maçı kazandık ve büyük bir adım attık. İlk 3 maçı hangi tavırla oynadıysak son 3 maçı da aynı kararlılıkla oynayacağız"

Cenk Tosun ile arasındaki uyumu soran muhabire Hollandalı yıldız; "Hücumda, önde iletişim çok önemli. Quaresma'nın Talisca'nın çok önemli bir etkisi var bunda. Birlikteliği sağlamak çok önemli ve biz de bunu sağladık, mutluyuz"