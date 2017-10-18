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Ryan Babel: Maçı kazanarak büyük bir adım attık

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu deviren Beşiktaş'ta Hollandalı yıldız Ryan Babel açıklamalarda bulundu.

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"Bu maçı kazanırsak büyük bir adım atacağımızı biliyorduk. Maçı kazandık ve büyük bir adım attık. İlk 3 maçı hangi tavırla oynadıysak son 3 maçı da aynı kararlılıkla oynayacağız"

Cenk Tosun ile arasındaki uyumu soran muhabire Hollandalı yıldız; "Hücumda, önde iletişim çok önemli. Quaresma'nın Talisca'nın çok önemli bir etkisi var bunda. Birlikteliği sağlamak çok önemli ve biz de bunu sağladık, mutluyuz"

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