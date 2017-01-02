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Ryan Babel resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Ryan Babel'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar Hollandalı yıldızın alacağı ücreti de KAP'a bildirdi.

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Umut Güner (As Başkan, Futbol Transfer Komitesi Başkanı, Vodafone Arena’dan Sorumlu.) ve Futbol A Takımı Direktörümüz Ali Naibi, Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile bir araya geldi ve Babel Beşiktaş forması giyerek sözleşmeye imza attı. 
 
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
 
Ryan Babel ile aşağıdaki hususlarda sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.
 
2016-2017 sezonunda 1.200.000 Avro,
2017-2018 sezonunda 2.100.000 Avro,
2018-2019 sezonunda 2.100.000 Avro Garanti Ücret,
Oynadığı Maçlarda Puan Başı 4.000 Avro ödenmesi

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