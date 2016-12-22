Hollandalý yýldýz Ryan Babel artýk Beþiktaþlý!

Ara transfer döneminde takýma hücum özelliði bulunan yeni bir kanat oyuncusu kazandýrmak için çalýþmalarýný sürdüren Siyah-Beyazlýlar, bu doðrultuda rotasýný Ýspanya’ya çevirmiþti. La Liga ekibi Deportivo’da görev yapan Kasýmpaþa’nýn eski futbolcusu Ryan Babel’le görüþmelerini sürdüren yönetim, mesaiyi yoðunlaþtýrmýþtý.

Siyah-Beyazlý yönetim, Mavi-Beyazlýlar’la olan sözleþmesi 31 Aralýk'ta sonra sona erecek olan 30 yaþýndaki yýldýzla beraber, 1 milyon Euro’luk imza parasý sorununu aþmasýnýn ardýndan el sýkýþtý. Deportivo formasýyla çýktýðý 11 La Liga karþýlaþmasýnda 4 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Babel’i gelecek hafta Ýstanbul’a getirmeyi planladýðý öðrenildi.

Ryan Babel de açýkladý!

Yýldýz futbolcu Ryan Babel de dün gece oynanan Real Betis karþýlaþmasýnýn ardýndan Beþiktaþ ile anlaþmaya vardýðýný açýkladý.

Yarým sezonluk anlaþmýþtý

Birleþik Arap Emirlikleri takýmý Al Ain’de geçirdiði 1 yýlýn ardýndan Deportivo’yla yarým sezonluk anlaþma saðlamasý sebebiyle Beþiktaþ’a ara transferde bonservisi elinde olan Babel’in sözleþme detaylarý da ortaya çýktý. Tecrübeli futbolcuyla 2,5 yýllýk kontrat için sözleþen yönetimin, kendisine sezon baþýna 1.3 milyon Euro ödeyeceði, ek olarak anlaþmada opsiyon maddesinin bulunacaðý bildirildi.

Kasýmpaþa’da 14 gol attý

Asýl bölgesi sol kanat olmasýna raðmen zaman zaman hücum hattýnda da görev yapabilen baþarýlý futbolcu, Kasýmpaþa formasýyla 2013-15 sezonlarý arasýnda 57’si ilk 11’de olmak üzere 59 maça çýkýp 14 gollük performans sergilemiþti.

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