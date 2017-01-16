Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ryan Babel'den sakatlık açıklaması

Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, Siyah-beyazlı forma altında çıktığı ilk maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcu sakatlığıyla alakalı olarak da bilgi verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ın deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta ilk defa Siyah-Beyazlı formayı giyen Ryan Babel, maç sonu açıklamalarda bulundu.
 
Babel'in açıklamaları şöyle;
 
Koşulların zor olacağını biliyorduk. Mental olarak iyi hazırlandık. Beklediğimizden daha iyi saha koşulları vardı. Yüksek konsantrasyonla oynadık ve kazanmayı başardık. Sakatlık pozisyonunda bileğim döndü. Çok kötü görünmüyor. İstanbul’a döndüğümüzde kontroller yapılacak.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teröristlerin kabusu Hürkuş silahlandı

Teröristlerin kabusu Hürkuş silahlandı

Parayla vatandaşlık veren ülkeler

Parayla vatandaşlık veren ülkeler

Brezilya’da cezaevi isyanı: 26 ölü

Brezilya’da cezaevi isyanı: 26 ölü

16 yaşındaki Rus kız hurda otomobili öyle bir hale getirdi ki...

16 yaşındaki Rus kız hurda otomobili öyle bir hale getirdi ki...

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Reina katliamcısı yakalandı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA