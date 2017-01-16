Ryan Babel'den sakatlık açıklaması

Beşiktaş'ın deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta ilk defa Siyah-Beyazlı formayı giyen Ryan Babel, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Babel'in açıklamaları şöyle;

Koşulların zor olacağını biliyorduk. Mental olarak iyi hazırlandık. Beklediğimizden daha iyi saha koşulları vardı. Yüksek konsantrasyonla oynadık ve kazanmayı başardık. Sakatlık pozisyonunda bileğim döndü. Çok kötü görünmüyor. İstanbul’a döndüğümüzde kontroller yapılacak.