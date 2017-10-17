Ryan Babel'in 7. dakikada attığı nizami gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı
Monaco-Beşiktaş maçında Ryan Babel'in attığı gol ofsayt nedeniyle sayılmadı. Pozisyon, büyük tartışma yarattı.
Dakika 7'de Balde Diao Keita'dan kapılan top sonrası Tolgay Arslan, savunma arkasına sarkan Cenk Tosun'u gördü. Rakibiyle birebir kalan Cenk Tosun, önce sola, ardından sağa çekti ve vuruş açısı yakalayınca kaleye vurdu. Kaleci Subasic'ten seken top Babel'in önüne geldi ve Babel boş kaleye topu gönderdi. Ancak, Sırp hakem Milorad Mazic, yardımcısına uyarak ofsayt kararını verdi.
Ancak, top Cenk Tosun'un ayağından çıkarken Ryan Babel'in topun arkasından çıktığı görüldü.
Sporx
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