Ryan Donk'tan Fatih Terim'e mesaj: Hocam ihtiyaç görürse oynayabilirim
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Bucaspor'u 3-0 yendiği maç sonrası Ryan Donk açıklamalarda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Bucaspor'u 3-0 yenerken mücadele sonrası Ryan Donk açıklamalarda bulundu.
"Kendi sahamızda, kendi taraftarımızın önünde bir galibiyet almak, onları mutlu etmek önemliydi. Bu yılı galibiyetle kapatmak da önemliydi. 2. yarı biraz daha yavaş oynadık, ama tur açısından önemli bir skor elde ettik."
"Tercihim ön libero"
"Defansta da, önde de oynarım ama, benim tercihim ön libero. Hocam ihtiyaç görürse, iki pozisyonda da oynayabilirim."
Skorer
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.