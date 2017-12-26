Ryan Donk'tan Fatih Terim'e mesaj: Hocam ihtiyaç görürse oynayabilirim

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Bucaspor'u 3-0 yenerken mücadele sonrası Ryan Donk açıklamalarda bulundu.

"Kendi sahamızda, kendi taraftarımızın önünde bir galibiyet almak, onları mutlu etmek önemliydi. Bu yılı galibiyetle kapatmak da önemliydi. 2. yarı biraz daha yavaş oynadık, ama tur açısından önemli bir skor elde ettik."

"Tercihim ön libero"

"Defansta da, önde de oynarım ama, benim tercihim ön libero. Hocam ihtiyaç görürse, iki pozisyonda da oynayabilirim."

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